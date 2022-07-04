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Екс-тренер «1925» очолить «Металіст»

Спеціаліст буде тренувати ще одну жовто-синю команду Харкова
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:25
Екс-тренер «1925» очолить «Металіст»
Олександр Призетко / фото - Металіст 1925

51-річний фахівець Олександр Призетко очолить «Металіст». Про це повідомляє «ТаТоТаке».

Зараз він працює асистентом Олександра Кучера, який 5 липня може бути представлений в якості наставника «Дніпра-1». Помічник же буде призначений як в. о. головного тренера. Крім того, майже весь штаб залишиться в Харкові.

Примітно, що Призетко вже був в. о. в «Металісті» до припинення існування в 2016 році. Далі очолював «Металіст 1925» і «Полісся».

Нагадаємо, крім Кучера, до «Дніпра-1» близький і віце-президент Євген Красніков.

Сергій Стаднюк
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Олександр Призетко Металіст Олександр Кучер

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