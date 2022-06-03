Екс-тренер «Бенфіки» Жезуш хоче запросити в свій новий клуб Яремчука

Саме цей фахівець купував українця в лісабонську команду

Нападаючий «Бенфіки» і збірної України Роман Яремчук може виявитися в «Фенербахче», повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, головний тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш хотів би знову працювати з Яремчуком.

Коли Яремчук приходив в «Бенфіку», саме Жезуш тренував португальська клуб, а потім був звільнений в грудні 2021-го року.

26-річний Яремчук перейшов в «Бенфіку» влітку 2021-го року.

Нагадаємо, Яремчук став одним з головних авторів перемоги України над Шотландією (3: 1).



