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Екс-тренер «Бенфіки» Жезуш хоче запросити в свій новий клуб Яремчука

Саме цей фахівець купував українця в лісабонську команду
Футбол Українські легіонери
11:02
Екс-тренер «Бенфіки» Жезуш хоче запросити в свій новий клуб Яремчука

Нападаючий «Бенфіки» і збірної України Роман Яремчук може виявитися в «Фенербахче», повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, головний тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш хотів би знову працювати з Яремчуком.

Коли Яремчук приходив в «Бенфіку», саме Жезуш тренував португальська клуб, а потім був звільнений в грудні 2021-го року.

26-річний Яремчук перейшов в «Бенфіку» влітку 2021-го року.

Нагадаємо, Яремчук став одним з головних авторів перемоги України над Шотландією (3: 1).


Петро Приходько
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Теги

Роман Яремчук Бенфіка Фенербахче (футбол)

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