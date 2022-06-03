Яремчук: «Вірю в нашу перемогу, в наших воїнів. Пишаюся, що я українець так, що не можу підібрати слів»
Екс-тренер «Бенфіки» Жезуш хоче запросити в свій новий клуб Яремчука
Саме цей фахівець купував українця в лісабонську команду
11:02
Нападаючий «Бенфіки» і збірної України Роман Яремчук може виявитися в «Фенербахче», повідомляє Fotomac.
За інформацією джерела, головний тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш хотів би знову працювати з Яремчуком.
Коли Яремчук приходив в «Бенфіку», саме Жезуш тренував португальська клуб, а потім був звільнений в грудні 2021-го року.
26-річний Яремчук перейшов в «Бенфіку» влітку 2021-го року.
Нагадаємо, Яремчук став одним з головних авторів перемоги України над Шотландією (3: 1).
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