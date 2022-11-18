Тренер «Дніпра-1»: «Цей сезон для «Динамо» вже втрачено»
Екс-тренер «Дніпра-1»: «Клубу потрібен голкіпер вищого класу, ніж Валеф»
Медін назвав бразильця – воротарем середнього рівня
18 листопада 21:50
Макс Валеф / Фото - СК Дніпро-1
Колишній тренер воротарів «Дніпра-1» Микола Медін поділився оцінкою виступів голкіпера Макса Валефа за клуб.
Я сказав би, що Макс Валеф – це воротар середнього рівня. Якщо «Дніпро-1» ставить перед собою високі завдання, воротар у клубу має бути вищого класу. Так, у нього повний порядок із технікою гри ногами, але з грою на виходах є проблеми. Ще бентежить мене, що до переходу в «Дніпро-1» у нього було дуже мало ігрової практики. Румун Кожокару, який грав до нього, виглядав цікавіше.
Як на мене, у «Дніпрі-1» має грати воротар із українським паспортом. Для цього потрібно або виховувати свого воротаря, або шукати голкіпера в інших українських клубах.
В чому проблема? Ми в «Дніпрі-1» готували молодих воротарів, але для першої команди весь час потрібен був уже готовий воротар. Прямо зараз. А ще у «Дніпрі-1» не прийнято віддавати воротарів у оренду. Ось вони і маринуються у власному соку замість того, щоб набиратися ігрової практики. Тому деякі воротарі у Дніпрі так і не розкрилися.
Раніше стало відомо, що захисник «Шахтаря» пропустить матч проти «Дніпра-1».
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