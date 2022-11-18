Екс-тренер «Дніпра-1»: «Клубу потрібен голкіпер вищого класу, ніж Валеф»

Макс Валеф / Фото - СК Дніпро-1

Колишній тренер воротарів «Дніпра-1» Микола Медін поділився оцінкою виступів голкіпера Макса Валефа за клуб.

Як на мене, у «Дніпрі-1» має грати воротар із українським паспортом. Для цього потрібно або виховувати свого воротаря, або шукати голкіпера в інших українських клубах.

В чому проблема? Ми в «Дніпрі-1» готували молодих воротарів, але для першої команди весь час потрібен був уже готовий воротар. Прямо зараз. А ще у «Дніпрі-1» не прийнято віддавати воротарів у оренду. Ось вони і маринуються у власному соку замість того, щоб набиратися ігрової практики. Тому деякі воротарі у Дніпрі так і не розкрилися.