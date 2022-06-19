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Екс-тренер «Динамо»: «Була впевненість, що ворог не візьме Київ»
Павлов розповів, чому не поїхав після початку повномасштабної війни рф проти України
Микола Павлов / Фото - ФК Ворскла
Колишній тренер «Динамо» і «Ворскли» Микола Павлов розповів в ефірі Футбол NEWS, Чому не покинув Україну після повномасштабного вторгнення армії рф.
Мені вже за 60, і я міг спокійно поїхати. Тим більше було куди. Через два-три дні було багато дзвінків від колишніх футболістів. Вони говорили: «Ми із задоволенням вас приймемо».
Але я вирішив залишитися. У мене була впевненість, що ворог не зможе взяти Київ.
Також Павлов поставив під сумнів інтелектуальний рівень вояк рф.
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