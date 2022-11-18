Голкіпер «Динамо» розповів, чому йому подобається гра «Інгульця»
Екс-тренер «Інгульця»: «Клуб надавав перевагу неодруженим футболістам»
Лавриненко розповів, як гравцям живеться в селі
18 листопада 09:12
Колишній тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко розповів, як гравцям його екс-клубу живеться в селі.
«Як футболістам жити в селі? Нелегко. Але їх можна зрозуміти. Це молоді хлопці, які проживають кращі роки життя. Крім футболу, вони хочуть сходити в кіно, з'їздити в супермаркет. На жаль, ми були обмежені в цьому. Особливо були складнощі для хлопців з сім'ями, тому ми вважали за краще холостяків.
Порушення режиму? Були дуже рідко. Якби ми жили в місті, можливо, це було б частіше. А так ми практично весь день були разом і жили в одному приміщенні. Футболісти весь час були під контролем. А то, що вони роблять вдома – не моя справа».
Нагадаємо, на посаді головного тренера Лавриненко замінив Младен Бартуловіч.
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