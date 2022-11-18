Екс-тренер «Інгульця»: «Клуб надавав перевагу неодруженим футболістам»

Колишній тренер «Інгульця» Сергій Лавриненко розповів, як гравцям його екс-клубу живеться в селі.

Порушення режиму? Були дуже рідко. Якби ми жили в місті, можливо, це було б частіше. А так ми практично весь день були разом і жили в одному приміщенні. Футболісти весь час були під контролем. А то, що вони роблять вдома – не моя справа».