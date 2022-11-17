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Тренер «Інгульця»: «Сподобалося, як ми провели початок гри з «Динамо» до пенальті»
Бартулович заявив, що команда з Петрово провела гарний матч, незважаючи на поразку
17 листопада 20:16
Младен Бартулович / Фото - ФК Динамо Київ
В. о. головного тренера «Інгульця» Младен Бартулович прокоментував поразку в перенесеному матчі першого туру УПЛ проти «Динамо» (1:2).
Перш за все, хотів би подякувати всім героям, які боронять Україну. Завдяки їм, ми маємо можливість грати в футбол. Також хочу подякувати Сергію Лавріненку за той досвід, який він мені дав під час нашої співпраці. Окрім того, вдячний президентові нашого клубу, який у такий складний момент дав мені можливість працювати.
Що стосується гри, то сьогодні був дуже хороший матч у нашому виконанні. Особливо мені сподобалося, як ми провели початок гри. До моменту з призначеним пенальті. А потім пропустили другий, зовсім не обов’язковий гол до перерви. Після цього важко було грати з таким суперником, як "Динамо". Але поговорили з хлопцями в перерві, налаштували їх і попросили знайти можливість забити. Так воно і сталося. Але для другого голу не вистачило фарту або, можливо, чогось ще.
Раніше думкою з приводу гри поділився наставник «Динамо» Мірча Луческу.
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