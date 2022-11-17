Тренер «Інгульця»: «Сподобалося, як ми провели початок гри з «Динамо» до пенальті»

Младен Бартулович / Фото - ФК Динамо Київ

В. о. головного тренера «Інгульця» Младен Бартулович прокоментував поразку в перенесеному матчі першого туру УПЛ проти «Динамо» (1:2).

Що стосується гри, то сьогодні був дуже хороший матч у нашому виконанні. Особливо мені сподобалося, як ми провели початок гри. До моменту з призначеним пенальті. А потім пропустили другий, зовсім не обов’язковий гол до перерви. Після цього важко було грати з таким суперником, як "Динамо". Але поговорили з хлопцями в перерві, налаштували їх і попросили знайти можливість забити. Так воно і сталося. Але для другого голу не вистачило фарту або, можливо, чогось ще.