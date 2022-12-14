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Екс-тренер «Шахтаря» – один із кандидатів на пост головного тренера збірної Португалії

У фахівця два конкуренти на посаду керманича національної команди
Футбол Чемпіонат світу з футболу
14 грудня 13:00
Екс-тренер «Шахтаря» – один із кандидатів на пост головного тренера збірної Португалії
Паулу Фонсека / Фото - Record

Головний тренер «Ліллю» Паулу Фонсека може очолити збірну Португалії. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, екс-наставник «Шахтаря» входить до числа претендентів на посаду. Керівництво федерації вже ухвалило рішення про відставку нинішнього коача Фернанду Сантуша. У список кандидатів також входять Руї Жорже та Жозе Моуріньо.

При цьому, перешкодою для призначення нинішнього наставника «Роми» може стати чинний контракт фахівця. Також проблемою є потенційні фінансові апетити.

Раніше повідомлялося, що нападник Кріштіану Роналду не піде зі збірної Португалії та хоче зіграти на Євро-2024.

Сергій Стаднюк
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Теги

Паулу Фонсека збірна Португалії (футбол) Фернанду Сантуш Жозе Моуріньо

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