Президент Федерації футболу Саудівської Аравії: «Хотіли б запросити Роналду»
Роналду не йтиме зі збірної Португалії і хоче зіграти на Євро-2024
На той час йому буде 39 років
13 грудня 15:27
Нападник Кріштіану Роналду вирішив не завершувати кар'єру в збірній Португалії.
Він не покине команду. 37-річний гравець хоче зіграти на Євро-2024 через два роки, повідомляє Correio da Manhã.
На ЧС-2022 на рахунку форварда лише один гол.
Ймовірно, у Португалії зміниться головний тренер. Фернанду Сантуш покине команду.
Коментарі 0