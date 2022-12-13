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Роналду не йтиме зі збірної Португалії і хоче зіграти на Євро-2024

На той час йому буде 39 років
Футбол Футбол в Європі
13 грудня 15:27
Роналду не йтиме зі збірної Португалії і хоче зіграти на Євро-2024

Нападник Кріштіану Роналду вирішив не завершувати кар'єру в збірній Португалії.

Він не покине команду. 37-річний гравець хоче зіграти на Євро-2024 через два роки, повідомляє Correio da Manhã.

На ЧС-2022 на рахунку форварда лише один гол.

Ймовірно, у Португалії зміниться головний тренер. Фернанду Сантуш покине команду.

Її може очолити Жозе Моуріньо.

Андрій Усмонов
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Теги

Кріштіану Роналду збірна Португалії (футбол)

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