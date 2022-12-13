Роналду не йтиме зі збірної Португалії і хоче зіграти на Євро-2024

На той час йому буде 39 років

Нападник Кріштіану Роналду вирішив не завершувати кар'єру в збірній Португалії. Він не покине команду. 37-річний гравець хоче зіграти на Євро-2024 через два роки, повідомляє Correio da Manhã. На ЧС-2022 на рахунку форварда лише один гол. Ймовірно, у Португалії зміниться головний тренер. Фернанду Сантуш покине команду. Її може очолити Жозе Моуріньо.

Андрій Усмонов