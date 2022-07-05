Українець Мораес заявив, що «Шахтар» міг би почекати з поверненням до України зі зборів через вторгнення рф
Екс-українець заявив, що святкуватиме голи в ворота «синьо-жовтих»
Нині екс-форвард «Минаю» та «Колоса» виступає за збірну Азербайджану
14:53
Анатолій Нурієв / Фото - 1news
Колишній нападник «Минаю» та «Колоса» Анатолій Нурієв заявив, що відсвяткував би гол у ворота збірної України. Раніше форвард змінив паспорт на азербайджанський.
Якщо заб'ю команді УПЛ, звичайно, святкуватиму. Якщо це буде не «Минай» і не «Колос».
Щодо збірної України, навіть не знаю. Напевно, теж святкуватиму.
Нагадаємо, Нурієв нещодавно перейшов з «Колоса» в «Сабах».
Коментарі 1