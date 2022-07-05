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Екс-українець заявив, що святкуватиме голи в ворота «синьо-жовтих»

Нині екс-форвард «Минаю» та «Колоса» виступає за збірну Азербайджану
Футбол Збірна України
14:53
Екс-українець заявив, що святкуватиме голи в ворота «синьо-жовтих»
Анатолій Нурієв / Фото - 1news

Колишній нападник «Минаю» та «Колоса» Анатолій Нурієв заявив, що відсвяткував би гол у ворота збірної України. Раніше форвард змінив паспорт на азербайджанський.

Якщо заб'ю команді УПЛ, звичайно, святкуватиму. Якщо це буде не «Минай» і не «Колос».

Щодо збірної України, навіть не знаю. Напевно, теж святкуватиму.

Нагадаємо, Нурієв нещодавно перейшов з «Колоса» в «Сабах».

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Теги

Анатолій Нурієв збірна Азербайджану (футбол)

Коментарі 1

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5 липня 2022р. 15:13
М'яза заб'єш набагато швидше.
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