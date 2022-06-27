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«Колос» під час війни попрощався з форвардом, який відмовився від українського паспорта

Також ковалівський клуб покине велика група гравців
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:53
«Колос» під час війни попрощався з форвардом, який відмовився від українського паспорта
Фото - ФК Колос

Головний тренер «Колосу» Ярослав Вишняк прокоментував перехід натуралізованого українця Анатолія Нурієва до азербайджанського «Сабаху». Також фахівець прокоментував кадрову ситуацію в клубі.

Це та ситуація, коли клуб та гравець нормально розійшлися. Потиснули руки й, на жаль, припинили співпрацю.

Людина має можливість грати. Ми з розумінням поставилися до його можливості та бажання грати в іншому чемпіонаті, і він пішов до нас назустріч у наших питаннях. Я подзвонив і подякував йому за роботу. Можливо, ще колись ще попрацюємо разом.

Вже можу сказати, що нас покине група гравців. Трохи згодом ми оголосимо, хто саме. Деякі наші футболісти продовжуватимуть грати в орендах, з іншими, як із Нурієвим, за взаємною згодою розриватимемо контракти. Здебільшого це легіонери та ті футболісти, які вже перебувають в орендах за кордоном. Вони мають можливість там працевлаштуватися, і ми їм не перешкоджатимемо.

Нас залишить велика група гравців, тож Колос видозміниться. Без десяти гравців ми не можемо виглядати по-старому. Ми вже шукаємо футболістів, здатних замінити цих хлопців. Поки що все на стадії переговорів. Це все українці, здебільшого з УПЛ.

Раніше вінгер «Динамо» Георгій Цитаїшвілі пояснив своє рішення прийняти грузинське громадянство незадовго до війни.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Колос Ярослав Вишняк Анатолій Нурієв

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