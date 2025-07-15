Сандерленд виставить на трансфер шістьох футболістів, зокрема і українського форварда Назарія Русина, повідомляє Sunderland Echo.

Новачок АПЛ також не розраховує на Джо Андерсена, Джея Матета, Абдулає Ба, Яна Поведу, Луїша Семеду.

Русин є вихованцем Львова та київського Динамо. На правах оренди виступав за Зорю, Легію (Польща), Дніпро-1, Чорноморець, Хайдук (Хорватія). Згодом повноцінно перебрався до луганців. Звідти 2,5 млн євро вже перейшов до Сандерленда, де так і не пробився до основного складу.

Нагадаємо, що «чорні коти» у фіналі плей-оф Чемпіоншипу переграли Шеффілд Юнайтед (2:1) і вперше за вісім років зіграють в АПЛ.

Раніше Сандерленд перепідписав контракт з іншим українцем Тімуром Тутєровим.