Павло Василенко

Після публікації на початку жовтня після перемоги Палмейраса над Сан-Паулу з рахунком 3:2, справу Вітора Роке судитиме Вищий спортивний суд. Розгляд засідання вже призначено на 17 листопада.

Йдеться про опубліковане ним зображення тигра, який кусає оленя за шию, яке гравець видалив через кілька хвилин. Однак йому будуть пред'явлені звинувачення у нібито «дискримінаційному» вчинку, скоєному після святкування чергової перемоги.

Зірка команди, колишній гравець Барселони, ризикує отримати суворе покарання та дискваліфікацію на термін від п'яти до десяти матчів, повідомляє Globoesporte.

Це вирішальний етап сезону: у чемпіонаті Бразилії залишилося шість турів, і його клуб ділить перше місце з Фламенго за очками, до того ж ці дві команди зіграють у фіналі Кубка Лібертадорес 29 листопада. Роке є найкращим бомбардиром команди та третім у чемпіонаті з 16 голами та 3 результативними передачами.