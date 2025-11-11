Павло Василенко

Під час матчу Сантоса проти Фламенго 33-річний нападник Неймар був освистаний уболівальниками, які не стримувалися в емоціях і гучно висловлювали своє невдоволення.

Повернення Неймара до рідного клубу – Сантоса, яке спочатку виглядало як казка, дедалі більше нагадує розчарування. Після блискучого старту та низки голів бразилець отримав травму стегна, а після повернення на поле не зміг знайти колишню форму.

У поєдинку з Фламенго зірка відіграла невдалий матч – поки він був на полі, Сантос пропустив тричі, а команда Неймара змогла забити лише після його заміни, але від поразки це врятувало – 2:3.

Коли настав час заміни, трибуни «Маракани» вибухнули – пролунали гучні свисти й жорстокі скандування:

«Неймар, відчепися! Ти повернувся до «Сантоса» лише для того, щоб бути тінню минулого!»

Цей момент став одним із найгарячіших у бразильській першості. У нинішньому сезоні Неймар провів 23 матчі, забив шість голів і віддав три результативні передачі. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, наразі становить 11 мільйонів євро – найнижчий показник за останнє десятиліття.