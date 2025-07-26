Колишній футболіст Шахтаря Олег Матвєєв підбив підсумки матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бешикташа (4:2). Його слова наводить SportArena.

У Бешикташа якісні гравці та фантастичні фанати. Поки що функціонально вони ще не готові так, як гравці Шахтаря. Господарі намагалися пресингувати навіть на чужій половині поля, але наші футболісти через пас розбивали цей пресинг.

До моменту, як Конопля зіграв рукою у власному штрафному майданчику, це був ідеальний футбол у виконанні гравців Шахтаря. А так наші хлопці вміло грали часто на високих швидкостях. Відзначу Аліссона, який у першому таймі зробив гол+пас. Для мене він, за своїм потенціалом, схожий на Марлоса, який довго виблискував у Шахтарі, - сказав Матвєєв.