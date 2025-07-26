Бешикташ вийшов із заявою через расистський скандал з гравцем Шахтаря
Вінгер донецького клубу Кевін неодноразово зазнавав расистських образ
близько 2 годин тому
У першому матчі другого кваліфікаційного етапу Ліги Європи зустрілися турецький Бешикташ та донецький Шахтар. Підопічні Арди Турана зуміли здобути перемогу з рахунком 4:2, проте результат матчу виявився не єдиним приводом для обговорень.
Під час зустрічі вінгер Шахтаря Кевін став жертвою расистських образ з боку вболівальників господарів. Як з'ясувалося пізніше, один із учасників інциденту виявився членом Конгресу Бешикташа — організації, члени якої мають право брати участь у виборах президента клубу та купувати сезонні абонементи.
На тлі скандалу турецький клуб випустив офіційну заяву, в якій висловив свою позицію щодо інциденту.
«Расистські та образливі висловлювання на адресу нашого суперника в другому відбірковому раунді Ліги Європи УЄФА, гравця донецького Шахтаря Кевіна, зробив член нашого Конгресу. Цей кричущий інцидент демонструє відсутність у нього цінностей Бешикташа.
Щодо нього було розпочато дисциплінарне розслідування з метою виключення з клубу. Наш клуб і наші віддані вболівальники неодноразово демонстрували своє неприйняття расизму в подібних інцидентах.
У зв'язку з цим ми знову засуджуємо расизм у всіх сферах життя, особливо на спортивних майданчиках. Ми з повагою представляємо це для загальної інформації», – повідомив турецький клуб.
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