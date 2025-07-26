У першому матчі другого кваліфікаційного етапу Ліги Європи зустрілися турецький Бешикташ та донецький Шахтар. Підопічні Арди Турана зуміли здобути перемогу з рахунком 4:2, проте результат матчу виявився не єдиним приводом для обговорень.

Під час зустрічі вінгер Шахтаря Кевін став жертвою расистських образ з боку вболівальників господарів. Як з'ясувалося пізніше, один із учасників інциденту виявився членом Конгресу Бешикташа — організації, члени якої мають право брати участь у виборах президента клубу та купувати сезонні абонементи.

На тлі скандалу турецький клуб випустив офіційну заяву, в якій висловив свою позицію щодо інциденту.