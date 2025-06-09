Ексгравець збірної України Сергій Дірявка прокоментував поразку збірної України Канаді (2:4) в рамках Canadian Shield. Його слова наводить Sport.ua.

Протистояння в Торонто було дуже інформативним та повчальним для керманича Сергія Реброва та його підопічних. Передусім, воно ще раз засвідчило проблему з лівоногим захисником в центрі оборони. Виявилося не ефективним й повернення на лівий фланг захисту «гірника» Матвієнка. Він з одноклубником Бондарем не можуть записати звітній поєдинок собі до активу. Також доводиться констатувати, що українці не продемонстрували максимальної налаштованості, можливо, тоді б не було таких провалів біля своїх володінь.

Випадково можна пропустити один м’яч, ну нехай - два. Але ж чотири – це вже свідчить про певну закономірність. Як на мене, це явний перебір. З професіональної точки зору можу сказати, що нашим гравцям канадці дали дуже гарного копняка по с..ці. Адже з таким відношенням до футболу миритись неприпустимо. Я навіть не знаю, що могло завадити нашим гравцям показати у Торонто пристойну гру. Вийшло ж навпаки.

Зараз можна висувати будь–які версії щодо поразки, однак мені досі незрозуміло, як треба було так недбало налаштуватися, щоб отримати у свої ворота від «хокеїстів» аж чотири м’ячі. Чи може це переліт у Канаду завадив?! І це ще добре, що мова йде про товариський матч. А якби він був офіційним - щоб ми потім говорили? У даному ж випадку можна все списати на неналежне налаштування футболістів, на їхню втому після важкого сезону та недооцінку суперника. Переконаний, що програш Канаді пов’язаний з тим, що футболісти збірної України недооцінили суперника і явно переоцінили себе, - пояснив Дірявка.