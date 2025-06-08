Відомо, хто став найкращим гравцем збірної України за версією вболівальників у матчі з Канадою

Захисника Іллю Забарного визнано найкращим гравцем зустрічі Канада – Україна (4:2), отримавши звання Лева матчу. За футболіста проголосували 44% уболівальників.

Гравець англійського Борнмута відзначився голом на 89-й хвилині, успішно зігравши на добиванні.

Цей м'яч став для Забарного третім у складі національної команди. Вперше він забивав у кваліфікації Євро-2024, коли вразив ворота Північної Македонії, скоротивши відставання у рахунку до 2:1. Тоді українці здобули вольову перемогу 3:2. Вдруге футболіст відзначився у поєдинку плей-оф Ліги націй проти Бельгії (3:1).

У голосуванні за звання Лева матчу друге місце посів Анатолій Трубін, а третім став Олександр Зінченко.

Минулого сезону 22-річний Ілля Забарний провів 39 поєдинків за Борнмут, відзначившись однією гольовою передачею.

Угода захисника розрахована до 30 червня 2029 року, а за даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 42 мільйони євро.