Ексфутболіст збірної України Євген Селін перепідписав контракт з першоліговим ЮКСА, повідомляє Sport.ua.

37-річний футболіст виступає за команду з Київщини останні півтора року. За цей період Євген провів 25 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.

В попередній кампанії Євген зіграв 19 матчів: 1 гол, 1 асист.

У сезоні 2024/25 ФК ЮКСА фінішував восьмим у Чемпіонській групі Першої ліги: 27 очок у 22 поєдинках.

Відбулося жеребкування календаря Першої ліги 2025/26.