Відбулося жеребкування календаря Першої ліги
Новий сезон розпочнеться на початку серпня
близько 2 годин тому
Фото: ПФЛ
В Будинку футболу України в Києві пройшла церемонія жеребкування календарю сезону 2025/26 Першої ліги.
У новій кампанії турніру зіграють 16 клубів, які проведуть змагання у два кола, а кожна команда зіграє по 30 матчів.
Базовий день першого туру Першої ліги сезону 2025/26 – 2 серпня 2025 року.
Результати жеребкування календарю Першої ліги 2025/26
Перший тур
Ворскла – Фенікс-Маріуполь
ЮКСА – Поділля
Чорноморець – Нива Тернопіль
Минай – Металіст
Інгулець – Буковина
Агробізнес – Лівий Берег
Пробій – Чернігів
Вікторія – Прикарпаття-Благо