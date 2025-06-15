Колишній футболіст збірної України Артем Федецький поділився очікуваннями матчу 2 туру Євро-2025 між молодіжними командами України та Фінляндії. Його слова наводить «УФ».

На папері Україна сильніша за Фінляндію, але все треба доводити на футбольному полі. Якщо хлопці вийдуть з таким самим бажанням (як у матчі з Данією – прим.) та гратимуть у свій футбол, то має бути хороший результат для нас. А це звичайно лише перемога, тільки вона нас влаштує. Хлопцям потрібно тримати концентрацію усі 95 хвилин гри – це дуже важливо.

Україна вища класом за Фінляндію. У нас непогані шанси лишаються на вихід з групи, але права на помилку вже немає.

Зараз все вирішуватиме психологія, бо фізично наша команда дуже добре готова до турніру, всі гравці у хорошому ігровому тонусі. Але фінів точно не варто списувати з рахунків. Треба серйозно поставитися до цієї гри, максимально серйозно, - сказав Федецький.