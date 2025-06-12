Молодіжна збірна України невдало стартувала на Євро-2025 у матчі з п’ятьма голами
Синьо-жовті не втримати перемогу з данцями
близько 1 години тому
Сьогодні молодіжна збірна України провела матч першого туру групового раунду Євро-2025 (U-21) проти команди Данії. Зустріч завершилася поразкою синьо-жовтих з рахунком 2:3.
Підопічни Унаї Мельгоси відкрили рахунок на 22-й хвилині, коли Назар Волошин з близької відстані відправив м’яч у ворота збірної Данії.
На 62-й хвилині данці відігралися завдяки точному удару Клемента Бішоффа. Українці знову вийшли вперед на 78-й хвилині – красивий м’яч забив Максим Брагару, але данська команда в кінці гри вирвала перемогу. Спочатку відзначився Вільям Бовінга, а крапку поставив Вільям Осула.
Євро-2025, 1-й тур
Україна U-21 – Данія U-21 – 2:3
Голи: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бішофф, 62, Бовінг, 81, Осула, 85.
Розклад матчів збірної України на молодіжному Євро-2025
2-й тур, 15 червня. 19:00: Фінляндія – Україна
3-й тур, 18 червня. 19:00: Нідерланди – Україна