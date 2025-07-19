Ексфутболіст збірної України працевлаштувався в клубі УПЛ
Новий етап
близько 11 годин тому
Фото - Рух Львів
Рух оголосив про призначення Юрія Паньківа спортивним директором академії львів'ян, повідомляє офіційний сайт клубу.
Ексфутболіст збірної України зосередиться на адміністративній та комунікативній складових, відповідатиме за формування контрактів юних футболістів, селекційні питання та ділитиметься досвідом з вихованцями Руха.
На новій посаді Юрій Паньків працюватиме із директором академії Руха – Володимиром Безуб’яком.