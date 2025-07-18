ЛНЗ офіційно оформив підписання колишнього голкіпера Руха
Футболіст змінив клуб
близько 19 годин тому
Фото: ФК Рух
Черкаський ЛНЗ офіційно повідомив про перехід голкіпера Дмитра Ледвія. Про деталі трудової угоди пресслужба черкаського клубу не повідомила.
Ледвій – вихованець львівських Карпат. Протягом восьми сезонів захищав кольори «левів» у різних вікових категоріях.
У вересні 2020 року Ледвій підписав контракт з Рухом.
Всього 21-річний голкіпер зіграв 55 матчів в УПЛ, з яких у 19 поєдинках залишав свої ворота «сухими».
Цього літа черкаську команду очолив екснаставник львівського Руха Віталій Пономарьов.
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