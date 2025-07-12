Колишні футболісти Ворскли Ілля Крупський та Олександр Скляр вернулися за підтримкою до Всеукраїнської асоціації футболістів–професіоналів через невиконані зобов'язання перед футболістами.

Заборгованості полтавського клубу із зарплати футболістам, тренерам, клубному персоналу складають 4–5 місяців.

Не виключено, що є футболісти Ворскли, які звернулися зі своїми проблемами напряму до УАФ.

Через неможливість підписувати нових гравців команду залишив Желько Любенович, який близько двох тижнів пропрацював з командою.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/25 Ворскла програла Кудрівці в перехідних матчах і втратила місце в УПЛ, вилетівши в другий за силою дивізіон. Після цього клуб розлучився з Юрієм Максимовим, який до того часу обіймав посаду головного тренера.

Ворскла розпочала перемовини з потенційним тренером.