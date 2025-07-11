Ворскла розпочала перемовини з потенційним тренером
Полтавський клуб шукає нового наставника
40 хвилин тому
Фото: ФК Чорноморець
Керівництво Ворскли веде переговори з потенційним наступником Желько Любеновича на посаді головного тренера команди. За інформацією ТаТоТаке, наразі основним кандидатом є Олександр Бабич.
Це не перший контакт Ворскли з 46-річним фахівцем у поточне міжсезоння. У червні полтавці вже спілкувалися з Бабичем, розглядаючи його кандидатуру паралельно з екснаставником ФК ЮКСА Дмитром Чирикалом.
Нагадаємо, у минулому сезоні Бабич виконував обов’язки головного тренера Чорноморця, а пізніше спортивного директора одеського клубу.