Сергій Разумовський

31-річний вінгер Андрій Блізніченко офіційно покинув запорізький Металург. Про це повідомляє пресслжуба запоріжців.

Після проведення предметної розмови між гравцем і керівництвом клубу сторони дійшли згоди достроково розірвати контракт. Однією з ключових причин такого рішення стали часті травми вінгера, які не дозволяли йому стабільно виходити на поле та повноцінно проявити себе в запорізькій команді, особливо на дистанції сезону.

У своєму зверненні пресслужба Металурга подякувала Блізніченку за професіоналізм, самовіддачу, ставлення до роботи та вклад у результати колективу, побажавши йому здоров’я, нових викликів і успішного продовження кар’єри.

Андрій приєднався до Металурга влітку 2024 року, перейшовши зі Звягеля, і за цей період встиг провести 30 матчів у всіх турнірах, забити 5 голів і віддати 3 результативні передачі. Водночас наприкінці осінньої частини сезону його становище погіршилося: у трьох останніх турах перед зимовою паузою Блізніченко взагалі не потрапляв до заявки, що стало додатковим сигналом до змін.

У своїй кар'єрі Блізніченко виступав за Карабюкспор, Шериф, Інгулець, Верес, Звягель. А починав кар'єру в Дніпрі, який тоді дійшов до фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, матч Металурга у Першій лізі не відбувся через проліт БПЛА типу «Шахед» просто над стадіоном.