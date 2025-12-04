Сергій Разумовський

Перенесений матч 13-го туру Першої ліги між Черніговом та СК Металург Запоріжжя, який 4 грудня мав розпочатися об 11:00, так і не стартував через безпекову ситуацію. Через оголошену повітряну тривогу та ризик ракетно-дронових ударів було ухвалено рішення відкласти початок зустрічі.

Під час підготовки до гри над Чернігів-Ареною зафіксували проліт ударного БПЛА. Місто протягом кількох годин перебувало під атакою російських ударних дронів, а повітряна тривога була оголошена на більшій частині території Чернігівської області, що зробило проведення матчу в таких умовах неможливим.

Згодом поєдинок було офіційно перенесено, про що повідомила пресслужба Чернігова. Після приблизно двох годин очікування команда Металург, діючи відповідно до регламенту змагань, ухвалила рішення не залишатися на стадіоні довше та вирушила додому. Нова дата проведення матчу буде визначена та оголошена пізніше після відповідного рішення ПФЛ.

Станом на зараз Чернігів має у своєму активі 15 очок і перебуває в зоні перехідних матчів за право збереження прописки в Першій лізі. Металург із дев’ятьма очками займає останню позицію в турнірній таблиці й ризикує вилетіти до Другої ліги напряму.

