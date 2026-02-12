Сергій Разумовський

Колишній український футболіст Сергій Рибалка, якому нещодавно виповнилося 35 років, отримав новий етап у своїй футбольній кар’єрі — пресслужба львівського клубу Рух офіційно підтвердила, що він стане асистентом головного тренера юніорської команди Богдана Єсипа. Це призначення є свідченням довіри до професіоналізму та досвіду Рибалки, який після завершення активної ігрової кар’єри вирішив спробувати свої сили у тренерській діяльності.

Сергій Рибалка розпочав свій футбольний шлях у складі харківського Арсеналу, де отримав перші навички й футбольну освіту. Згодом він потрапив до структури київського клубу Динамо, де поступово пробився до першої команди. За київську команду Рибалка провів понад сто матчів, двічі виборював звання чемпіона України, а також двічі тримав у руках Кубок України, що підтверджує його стабільність і важливу роль у складі одного з найсильніших клубів країни.

Крім досвіду в рядах головної столичної команди, Сергій Рибалка виступав за такі українські клуби як Олександрія, ЛНЗ та Лісне. Особливо цінним є й закордонний досвід цього фахівця — Рибалка мав можливість пограти за чеський клуб Слован і турецький Сівасспор, що дозволило йому побачити різні футбольні школи та збагатитися новими знаннями.

У складі юнацьких та молодіжних збірних України Сергій Рибалка провів 28 матчів. Одним з найяскравіших досягнень у його кар’єрі стала перемога на юнацькому чемпіонаті Європи 2009 року, де збірна U-19 тріумфувала на континентальній арені. Крім того, Рибалка дев’ять разів виходив на поле і у складі національної збірної України, відзначаючись стабільністю та дисципліною.

Футбольну кар’єру Рибалка завершив у листопаді 2025 року. Вже невдовзі після цього він розпочав роботу у ролі тренера, очоливши Ruh Media Team, де успішно поєднував організацію командної роботи й розвиток інформаційного супроводу. Тепер Сергій буде одночасно відповідати за діяльність у Ruh Media Team та виконуватиме обов’язки асистента головного тренера в юніорській команді Руху U-19, де його досвід та знання безперечно стануть у пригоді для підготовки нового покоління футболістів.