Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Сергій Рибалка відновив ігрову діяльність в Україні. 35-річний футболіст став гравцем аматорського клубу Лопатин, який виступає у Другій лізі чемпіонату Львівської області.

Про підписання досвідченого хавбека повідомила пресслужба Лопатина на офіційній сторінці клубу в Instagram. Деталі домовленостей між сторонами наразі не розголошуються.

Сергій Рибалка перебував на контракті з Динамо з 2008 по 2018 рік, маючи періоди оренди в чеському Словані та турецькому Сівасспорі. За київський клуб він провів 104 матчі, забив три м’ячі та віддав п’ять результативних передач, двічі став чемпіоном України, а також виграв Кубок і Суперкубок країни.

У складі збірної України півзахисник зіграв дев’ять поєдинків, сумарно провівши на полі 545 хвилин.

Окрім Динамо, Рибалка захищав кольори харківського Арсенала, Олександрії, черкаського ЛНЗ та Лісного з Київської області, який став його останнім професійним клубом. У сезоні 2025/26 він був капітаном команди та відзначився шістьма голами у 15 матчах.

Після виключення Лісного з Другої ліги через серйозні фінансові проблеми та другу неявку на матч у листопаді 2025 року Рибалка оголосив про завершення професійної кар’єри. Згодом він очолив львівський медіаклуб Ruh Media Team як головний тренер, а тепер повернувся до гри на аматорському рівні.