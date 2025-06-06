Півзахисник Олександрії Володимир Шепелєв в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів, коли головний тренер Динамо Олександр Шовковський повідомив хавбеку, що йому варто шукати нову команду.

«Після останньої гри першого кола з Вересом у мене була розмова з тренером [Олександром Шовковським], він мені сказав: «Динамо готове тебе відпустити, шукай собі варіанти».

Я зв'язався зі своїм агентом, ми обговорили ситуацію, далі треба було зрозуміти, це буде оренда чи Динамо зі мною розірве контракт, тому агент почав працювати над цим питанням.

«Після відпустки я дізнаюся, що в списках на медогляд мене немає. І вже точно зрозуміло, що з Динамо на збори я не їду. Після цього в мене відбулася розмова з президентом Динамо [Ігорем Суркісом], де ми все обговорили та прийшли до висновку, що треба розірвати контракт за взаємною згодою.

Я приїхав в офіс, мені дали документи, я підписав, потиснули руки. Подякували за співпрацю впродовж цих років – і все».