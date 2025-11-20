Сергій Разумовський

Румунський клуб Волунтарі у своєму Instagram повідомив про припинення співпраці з колишнім гравцем київського Динамо Флоріном Чернатом, який обіймав посаду спортивного директора. За інформацією місцевих медіа, очікується, що найближчим часом він перейде на аналогічну посаду в ФКСБ.

ФК Волунтарі повідомляє про завершення співпраці зі спортивним директором Флорином Чернатом. За сім років, проведених у клубі, він став однією з ключових постатей, які суттєво вплинули на розвиток команди. У цей період ФК Волунтарі, зокрема, здобув найвище місце в історії клубу – 4-ту позицію в чемпіонаті в сезоні 2021/2022, а також вийшов до фіналу Кубка Румунії у 2022 році. Наш клуб бажає йому великих успіхів у роботі з новою командою! ФК Волунтарі

Як футболіст Чернат захищав кольори Динамо з 2001 по 2009 рік. За період кар’єри в київському клубі він зіграв 196 матчів, у яких забив 41 гол і віддав 37 результативних передач. Крім того, у складі Динамо-2 румунський півзахисник відзначився одним голом і однією асистенцією у 14 поєдинках.

