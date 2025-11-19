Дебютант Української Прем'єр-ліги Епіцентр із Кам'янця-Подільського розраховує посилити лінію атаки та має намір оформити повний трансфер Владислава Супряги.

Як повідомляє Sport.ua, головний тренер команди Сергій Нагорняк задоволений тим, як Супряга працює на тренуваннях, і вважає, що нападник має потенціал для подальшого розвитку. Керівництво клубу планує спробувати викупити контракт гравця, який зараз належить київському Динамо.

Орендна угода між Динамо та Епіцентром розрахована до кінця поточного сезону УПЛ. Контракт Супряги з киянами діє до 30 червня 2027 року.

Наразі Епіцентр розташовується на 13-му місці в УПЛ, маючи в активі 9 очок після 12 проведених матчів.

Раніше гол Супряги не завадив Динамо перервати серію з двох поразок поспіль в Україні