Ексгравець Карпат: «Лупашко казав одне, а керівництво – інше»
Футболіст висловив свою думку
близько 2 годин тому
Півзахисник Оболоні Максим Чех в інтерв’ю сайту «Український футбол» пригадав свій минулий сезон у Карпатах.
«Карпати в останній момент напередодні стару чемпіонату поставили мене перед фактом, що Владислав Лупашко на мене не розраховує. Я був здивований, м’яко кажучи, такому рішенню.
На той момент усі команди вже пройшли збори й були укомплектованими, тому не знайшов ніяких варіантів. Через пів року для клубів стало проблемою, що я не грав. Ось так набіг рік.
Лупашко казав одне, а керівництво – інше. Проте я знаю, що це було рішення тренера. Хоча він мені особливо не пояснив, здогадуюся у чому проблема. Не хочу поки про це говорити».
У липні цього року Чех на правах вільного агента перейшов до Оболоні та вже дебютував за неї у гостьовому матчі проти Металіста 1925 (0:0) у рамках першого туру УПЛ.
В другому турі у неділю, 10 серпня, команда прийме Олександрію. Зустріч стартує о 13:00 за Києвом.
