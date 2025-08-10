Півзахисник Оболоні Максим Чех в інтерв’ю сайту «Український футбол» пригадав свій минулий сезон у Карпатах.

«Карпати в останній момент напередодні стару чемпіонату поставили мене перед фактом, що Владислав Лупашко на мене не розраховує. Я був здивований, м’яко кажучи, такому рішенню.

На той момент усі команди вже пройшли збори й були укомплектованими, тому не знайшов ніяких варіантів. Через пів року для клубів стало проблемою, що я не грав. Ось так набіг рік.

Лупашко казав одне, а керівництво – інше. Проте я знаю, що це було рішення тренера. Хоча він мені особливо не пояснив, здогадуюся у чому проблема. Не хочу поки про це говорити».