Головний тренер Карпат Владислав Лупашко поділився думками щодо причин поразки у матчі стартового туру української Прем’єр-ліги проти Полісся (0:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Були спірні рішення. Умовно кажучи, у моменті з Краснопіром у динаміці здалось, що був пенальті. Не знаю, як було насправді. Але це було рішення гравця, потрібно було закінчувати епізод без втручання рефері. Також був фол проти Іґора Невеса в центрі поля. Вважаю, що це була жовта картка… Дуже багато питають про єврокубки, багато питатимуть у майбутньому. Тому хочеться поставити всі крапки. Нам важливий стиль, у якому ми здобуватимемо результат. Фокусуватись виключно на результаті не потрібно. Ми фокусуємось на роботі. Ми не будемо кидатись гучними фразами та лозунгами.

Ми мали свої можливості, мали відкривати рахунок у цьому матчі. Але у деяких гравців була помітна нервозність. Думаю, що для Полісся участь у кваліфікації до Ліги конференцій є перевагою. Вони відчули цей ритм та почали втягуватися в сезон набагато раніше. Вони були трохи розкутішими. Ми мали свої моменти і повинні були їх використовувати. За кількістю створених моментів сьогодні ми були на одному рівні.

Вони зробили певну ротацію. Гравці, які вийшли з перших хвилин, не поступаються в класі тим, хто залишився на лаві запасних. Наш фізичний стан не є на рівні з Поліссям. Вони почали збори раніше та швидше почали грати офіційні матчі. Вони потрібні, щоб увійти в сезон та набратись кондицій. Вони були трохи кращими.

Надмірне бажання має бути. Ми граємо перед власними вболівальниками і повинні показувати характер. Мені навпаки здалось, що десь не вистачило агресії. Було багато бажання, але ми сильно поступались у мікродуелях. Десь далась в знаки знервованість і це було на руку супернику. У всьому має бути баланс. Думаю, певною мірою ви маєте рацію.

Кадрова ситуація? Сич вже починав бігову роботу, але у нього виникла післяопераційна проблема. Тому термін відновлення збільшиться. Квасниця має повернутись до основної групи за два тижні. Так, ми маємо проблемні позиції, тому ми у пошуку та намагаємось працювати у цьому напрямку.

У моєму розумінні не дуже добре фокусуватись на цілі. Якщо ми поставимо собі ціль, то після таких матчів складатиметься враження, що ми від неї віддаляємось. Я вірю в інші речі: в нашу роботу та тренувальний процес. Результат нас наздожене. Минулого сезону за два тури до кінця чемпіонату всі захоплювались нашою командою, а після останнього туру казали, що всі погані. Так не повинно бути. Оцінка має бути цілісною. Ми всі маємо амбіції і прагнемо перемагати такі команди як Полісся. Ми намагаємось робити це на трансферному ринку та на тренувальних майданчиках. Але суперник має дуже сильні кадри.