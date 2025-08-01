Ексгравець клубу УПЛ посприяв виходу до наступного раунду ЛК
Суперник вже відомий
27 хвилин тому
Данді Юнайтед з українцем Євгенієм Кучеренком у воротах мінімально здолав УНА Штрассен в матчі-відповіді 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій (0:1).
Друга мінімальна перемога над представником Люксембурга вивела команду з Шотландії до наступного раунду ЛК, де зустрінеться з Рапідом (7/14 серпня).
25-річний Кучеренко у перших двох матчах в складі Данді зберіг власні ворота в недоторканності.
За підсумками минулого сезону Данді Юнайтед посів четверте місце в чемпіонаті Шотландії та здобув путівку до Ліги конференцій.
3 серпня Кучернеко може дебютувати в чемпіонаті Шотландії в матчі проти Фолкерка (3 серпня).
Відомо, скільки балів заробили українські клуби в таблиці коефіцієнтів УЄФА.