Відомо, скільки балів заробили українські клуби в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Перемоги Динамо, Полісся, Шахтаря та виліт Олександрії з єврокубків
близько 2 годин тому
За підсумками минулого тижня кваліфікації єврокубків українські команди принесли до скарбнички таблиці коефіцієнтів УЄФА 0,75 бала. На цій стадії Україну представляли чотири клуби.
Динамо впевнено пройшло Хамрун Спартанс з Мальти, перемігши в обох матчах другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів (3:0 та 3:0 - підсумок 6:0).
Шахтар був сильнішим за турецький Бешикташ в рамках Ліги Європи, вигравши двічі — 4:2 на виїзді та 2:0 вдома (підсумок 6:2).
Олександрія зазнала двох розгромних поразок від сербського Партизана у кваліфікації Ліги конференцій (0:4 та 0:6).
Полісся здолало андоррську Санта-Колому з рахунком 4:1 (5:3 загальний) та кваліфікувалося до наступного етапу.
Таким чином три українські команди продовжують боротьбу на європейській арені. У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна посідає 27 позицію. В безпосередній близькості до неї розташовані такі країни, як Азербайджан, Угорщина, Словенія, Словаччина, Румунія, Сербія та Болгарія.
Раніше український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував виграш Суперкубка Португалії.