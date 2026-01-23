Павло Василенко

Колишній футболіст черкаського ЛНЗ Іван Єрмачков може продовжити кар'єру у Першій лізі. Про це повідомляє UA-Football.

У послугах 20-річного захисника зацікавлений Фенікс-Маріуполь, який посідає місце 14-те в турнірній таблиці Другого дивізіону України.

За інформацією джерела, спортивний директор Богдан Когут провів перемовини з Єрмачковим щодо потенційної співпраці. Якщо сторони зможуть узгодити умови контракту, то захисник приєднається до команди Максима Фещука, яка 21 січня вийшла із відпустки.

Єрмачков розпочинав кар'єру в Колосі з Ковалівки, в 2022 році перебрався до німецького Вупперталь. У липні 2024 року підписав контракт з бременським Вердером, проте більшу частину сезону провів у складі Вікторії Берлін, де грав на правах оренди.

Останні півроку провів в ЛНЗ, проте на поле так і не виходив.