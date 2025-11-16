Перша ліга. Гол Ракіцького приніс перемогу Чорноморцю, поразка Ворскли від Фенікса-Маріуполя
Одеська перервала свою невдалу серію
42 хвилини тому
Сьогодні у Першій лізі було зіграно три поєдинки 16-го туру.
Фенікс-Маріуполь досить впевнено переграв Ворсклу, забивши у сітку воріт полтавської команди два голи без відповіді – дублем вистрілив нападник Артур Ременяк.
Прикарпаття-Благо та Вікторія сильнішого не визначили й розійшлися бойовою нічиєю – 1:1.
У Тернополі місцева Нива з мінімальним рахунком поступилась одеському Чорноморцю, перемогу якому приніс їх лідер Ярослав Ракіцький. «Моряки» перервали свою безвиграшну серію з трьох матчів поспіль
Перша ліга, 16-й тур
Прикарпаття-Благо – Вікторія – 1:1
Голи: Барчук, 88 – Книш, 66.
Фенікс-Маріуполь – Ворскла – 2:0
Голи: Ременяк, 52, 64.
Нива – Чорноморець – 0:1
Гол: Ракіцький, 12.
Турнірна таблиця