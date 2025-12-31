Сергій Разумовський

Одеський Чорноморець відмовився від ідеї підписання одного з провідних гравців Ужгорода. Про це повідомляє UA-Футбол.

Мова про півзахисника Антонія Емере. За даними джерела, трансфер до одеського клубу не відбудеться: Чорноморець не став продовжувати перемовини та фактично зняв кандидатуру футболіста з порядку денного.

У першій частині сезону у Другій лізі Емере був одним із найяскравіших виконавців Ужгорода. До зимової паузи він забив 4 м’ячі та віддав 4 результативні передачі, а також відзначився ще одним голом у Кубку України. Завдяки цій статистиці він є найрезультативнішим футболістом ужгородської команди.

Водночас інтерес до Емере, як зазначається, проявлявся не лише з боку Чорноморця: за ним стежив ще один клуб Першої ліги, а також один із лідерів Другої ліги. Антоній Емере – вихованець академії Шахтаря. Також 23-річний центральний хавбек у свій час перебував у структурі Металіста 1925.

