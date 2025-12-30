Сергій Разумовський

Головним кандидатом на посаду головного тренера Чорноморця був і залишається Роман Григорчук. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

60-річного фахівця мають офіційно представити в Одесі вже наступного тижня. Паралельно клуб готує кадрові зміни й у другій команді: очікується, що новим наставником Чорноморця-2 стане вихованець одеситів Денис Колчін. Останніми місцями його роботи були юнацька команда Руху та жіночий клуб Сістерс, де він отримав практику в щоденній роботі з молоддю та побудові тренувального процесу.

Наразі обидва спеціалісти займаються формуванням своїх тренерських штабів. З високою ймовірністю Колчіну, як і під час роботи в Сістерс, допомагатиме Семен Альтман. Щодо штабу Григорчука, то називаються два прізвища, які можуть увійти до нього найближчим часом: Сергій Політило та тренер воротарів Андрій Глущенко. Обидва вже працювали з Григорчуком у ЛНЗ і наразі, за наявною інформацією, залишаються в структурі черкаського клубу.

У найближчі дні має з’явитися ясність, хто ще доукомплектує штаб Григорчука в Чорноморці. Зокрема, відкритим залишається питання, чи будуть серед його помічників звичні для нього фігури Михайла Савки та Степана Матвіїва, які раніше входили до кола найближчих соратників тренера.

Раніше Чорноморець припинив співпрацю з головним тренером Олександром Кучером.