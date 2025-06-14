Ексгравець збірної України може вдруге опинитись в Зорі
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близько 2 годин тому
Фото - ФК Чорноморець (2024/2025)
Ексфутболіст збірної України Богдан Бутко може вдруге у своїй кар'єрі одягнути футболку Зорі, повідомляє UA-Футбол.
34-річний футболіст попередній сезон провів в Чорноморці, з яким не став продовжувати угоду.
Бутко раніше виступав за Зорю в період з 2022 по 2024 рік: 39 матчів, 2 голи, 4 асисти.
В попередньому сезоні Богдан відіграв за Чорноморець 25 матчів: 1 гол, 2 асисти.
Зоря може продати свого захисника в чемпіону Словаччини.