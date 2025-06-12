Центральний захисник луганської Зорі Андерсон Джордан може залишити український чемпіонат цього міжсезоння.

Інтерес до 26-річного бразильця виявляє словацький Слован із Братислави. За інформацією ТаТоТаке, Зоря вже отримала офіційну пропозицію про трансфер. Сума потенційної угоди оцінюється в межах від 1,2 до 1,4 мільйонів євро.

Джордан поповнив ряди луганського клубу в липні 2023 року на правах оренди, а через рік Зоря викупила його контракт за 400 тисяч євро. Минулого сезону він провів 30 матчів, відзначився чотирма забитими м'ячами та двома результативними передачами. Загалом у футболці Зорі захисник відіграв 66 зустрічей, забивши п'ять голів і віддавши два асисти.

Контракт футболіста з українським клубом розрахований до кінця червня 2026 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 1 мільйон євро.

Слован, у свою чергу, всьоме став чемпіоном Словаччини та отримав право на участь у Лізі чемпіонів, починаючи з кваліфікаційного етапу. За команду із Братислави вже виступає український півзахисник Данило Ігнатенко.

Раніше повідомлялося, що тренер Зорі Мланден Бартулович очолить Олександрію.