Ексфутболіст збірної України Ігор Пластун домовився з бельгійським Ейпеном про продовження контракту на наступний сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

34-річний центрбек приєднався до Ейпена на початку 2025 року, зігравши у п'яти поєдинках другого за силою дивізіону чемпіонату Бельгії.

34-річний Пластун також має досвід виступів за Оболонь. Карпати,Гент (Бельгія). Лудогорець (Болгарія), Ордабаси (Казахстан).

Ігор провів п'ять матчів за національну збірну України чотири матчі у період з 2018 по 2019 рік.

Європейський клуб відмовився від послуг двох українців.