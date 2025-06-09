Ексгравець збірної України відповів, чи справедливою є критика на адресу Реброва
На фоні останніх результатів
близько 1 години тому
Ексфутболіст Шахтаря та збірної України Олександр Кучер, який тренує першоліговий Чорноморець, висловився про роботу Сергія Реброва на чолі національної команди. Його слова наводить Sport-Espress.
Це емоції і не треба так відразу реагувати. Було багато факторів, які вплинули на результат. Всі програють, тому не можна так реагувати, треба розбиратися. У нашої команди є мета – вийти на чемпіонат світу. На цьому не раз наголошував Ребров. Тому його роботу треба оцінювати після відбору, так буде правильно. Можливо, через товариські ігри він дивиться гравців – на кого буде розраховувати, а на кого ні, - пояснив Кучер.
Раніше повідомлялося, що Ілля Забарний став «Левом матчу» у грі збірної України проти Канади.