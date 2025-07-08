Колишній капітан Динамо Микола Морозюк поділився думками про півзахисника Дениса Гармаша, з яким вони, окрім Києва, грали ще за турецький Різеспор.

Що там було... Це унікум. Якщо бути відвертим, Гармаш там жахливо грав, але його пам'ятають усі. Пам'ятаю, як мені телефонував перекладач і просив мене дізнатися у Дениса, що він хоче. У Гармаша «неперевершена» англійська. Плюс своя вигадана мова. Він усе зліпив разом. Кажу йому: «Дурень, можеш спочатку мені дзвонити, а я вже потім переведу і вирішимо проблему».

Потім він оселився у моєму будинку. Я був на п'ятому поверсі, а він на четвертому. Я одразу з'їхав з квартири. У Туреччині є ця тема із газовими балонами. Для мене газ – стрьомна штука. А тут газ плюс Гармаш. Я боявся, що він десь не вимкне плиту і мене шукатимуть десь дуже далеко. З'їхав на базу, потім після коронавірусу приїхав назад.

Історії про Дениса? Якось заходжу в роздягальню після тренування, а Гармаш із Борячуком просто вмирають. І ходять два просто червоні турецькі адміністратори. Такі злі... Один у мене запитує: «Мико, що таке батон?». Кажу, що це хліб турецькою. Беру телефон та показую фотку батона. А ті просто валяються. Гармаш підходить і каже: «Подивися на його голову. Це не батон?». Я починаю сміятися.