ПФЛ продовжує давати шанси Дніпру-1 на повернення
Зниклий клуб знову не виключили з організації
близько 1 години тому
Фото - СК Дніпро-1
За результатами ХХХІІ Конференції ПФЛ відбулися зміни серед учасників організації.
Чотири клуби залишили лігу через підвищення у класі до УПЛ:
- Епіцентр
- Полтава
- Металіст 1925
- Кудрівка
Стільки ж команд поповнили склад учасників через виліт з елітного дивізіону:
- Чорноморець
- Інгулець
- Ворскла
- Лівий берег
З аматорів приєдналися до ПФЛ три клуби:
- Футбольний клуб Лісне (с. Лісне)
- Футбольний клуб Ребел (м. Київ)
- Християнський футбольний клуб Пенуел (м. Кривий Ріг)
Виключено з ПФЛ було три клуби:
- Футбольний клуб Балкани (с. Зоря) на підставі заяви клубу
- Футбольний клуб Карпати (м. Галич) у відповідності до пункту 2.3 статті 10 Статуту ПФЛ
- Професійний Футбольний клуб Звягель (м. Звягель) у відповідності до пункту 2.5 статті 10 Статуту ПФЛ
Й одразу 12 клубів тимчасово призупинили участь у ПФЛ (вільшості з них цей статус було продовжено):
- Ревера 1908 (м. Івано-Франківськ)
- Кремінь (м. Кременчук)
- СК Дніпро-1 (м. Дніпро)
- Дружба (м. Мирівка)
- ФК Краматорськ (м. Краматорськ)
- АФСК Київ (м. Київ)
- Любомир (м. Ставище)
- МФК Миколаїв (м. Миколаїв)
- Мункач (м. Мукачево)
- Кристал (м. Херсон)
- Енергія (м. Нова Каховка)
- Таврія (м. Сімферополь)
Нагадаємо, Ревера призупинила участь у Першій лізі через лише сезон після отримання професіонального статусу.
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