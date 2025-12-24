Півзахисник Фенікс-Маріуполя і колишній гравець Динамо Андрій Богданов підбив підсумки першої половини української Прем'єр-ліги.

Дуже цікаво, тому що багато команд зараз претендують на найвищі місця. Ми бачимо і ЛНЗ, і Полісся і Кривбас, і Колос – дуже цікаві команди. Чемпіонат став набагато рівнішим. Тим цікавіше, що до зимової паузи ЛНЗ на першому місці, хоча з Шахтарем у них однакова кількість очок. Було багато матчів, де і Динамо сильно просідало, і у Шахтаря забирали очки.

Найкраща команда? Я не буду оригінальним тут. Все дуже просто – це ЛНЗ. Думаю багато, хто саме так вважає. Вони заслуговують тільки на хороші слова. Ніхто не очікував, що вони такий відрізок проведуть і підуть на перерву в статусі зимового чемпіона України.

Неочікуваною для мене стала така гра від Кривбаса. У Патріка ван Леувена дуже цікава команда. Вони забивають багато і пропускають також багато. Одним словом демонструють видовищний футбол і при цьому йдуть на п’ятому місці в чемпіонаті, – сказав Богданов у інтерв'ю «Українському футболу».