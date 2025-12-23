Сергій Разумовський

Колишній головний тренер Динамо Олександр Шовковський, ймовірно, не залишить київський клуб і планує продовжити роботу в його структурі. Про це повідомляє відомий футбольний журналіст, коментатор і телеведучий Ігор Циганик, зазначаючи, що наразі конкретика щодо майбутньої ролі фахівця відсутня.

За наявною інформацією, поки не відомо, на яких саме умовах і на якій посаді Шовковський може працювати в Динамо. Водночас у клубі високо оцінюють його футбольний досвід та бачать користь від його присутності в системі біло-синіх. На тренерській посаді Шовковський встиг привести команду до чемпіонства в УПЛ у сезоні-2024/25.

Проте нинішню кампанію було провалено ще у листопаді. Шовковського звільнили з посади головного тренера після поразки від Омонії з рахунком 0:2 у Лізі конференцій. Наразі Динамо посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ — 26 очок після 16 турів.

Також повідомлялося, що новий тренер Динамо Ігор Костюк візьме експідопічного на збори.