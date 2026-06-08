Ексконкурент Зінченка офіційно пропустить чемпіонат світу-2026 через травму
Захисник Арсеналу не зможе допомогти збірній Нідерландів
42 хвилини томуПідписатися в
Захисник збірної Нідерландів Юррієн Тімбер пропустить чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомила пресслужба національної команди у своєму офіційному акаунті в соцмережі X.
Причиною відсутності 24-річного футболіста стала травма паху, після якої він не встигне повністю відновитися до старту турніру. У збірній Нідерландів дійшли висновку, що участь Тімбера на чемпіонаті світу може створити ризик для його здоров’я, тому було ухвалено рішення не включати захисника до остаточної заявки.
У повідомленні національної команди зазначається, що футболіст не набрав необхідних фізичних кондицій після пошкодження. Після консультацій із медичним штабом тренерський штаб вирішив, що Тімбер залишить розташування збірної в Нью-Йорку після контрольного матчу проти Узбекистану.
Замість нього до заявки збірної Нідерландів буде внесений захисник Лейпцига Луцгарел Гертрейда. Минулий сезон 25-річний футболіст провів у складі Сандерленда на правах оренди. Тепер він отримає шанс поїхати на чемпіонат світу та допомогти національній команді в матчах групового етапу.
На ЧС-2026 збірна Нідерландів виступатиме у групі F. Суперниками команди стануть Японія, Швеція та Туніс.