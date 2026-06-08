Сергій Разумовський

Захисник збірної Нідерландів Юррієн Тімбер пропустить чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомила пресслужба національної команди у своєму офіційному акаунті в соцмережі X.

Jurriën Timber misses the 2026 World Cup.



The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026

Причиною відсутності 24-річного футболіста стала травма паху, після якої він не встигне повністю відновитися до старту турніру. У збірній Нідерландів дійшли висновку, що участь Тімбера на чемпіонаті світу може створити ризик для його здоров’я, тому було ухвалено рішення не включати захисника до остаточної заявки.

У повідомленні національної команди зазначається, що футболіст не набрав необхідних фізичних кондицій після пошкодження. Після консультацій із медичним штабом тренерський штаб вирішив, що Тімбер залишить розташування збірної в Нью-Йорку після контрольного матчу проти Узбекистану.

Замість нього до заявки збірної Нідерландів буде внесений захисник Лейпцига Луцгарел Гертрейда. Минулий сезон 25-річний футболіст провів у складі Сандерленда на правах оренди. Тепер він отримає шанс поїхати на чемпіонат світу та допомогти національній команді в матчах групового етапу.

На ЧС-2026 збірна Нідерландів виступатиме у групі F. Суперниками команди стануть Японія, Швеція та Туніс.