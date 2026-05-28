Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман визначився з офіційною заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року. До фінального списку увійшли 26 футболістів, про що повідомила пресслужба національної команди Нідерландів.

Однією з головних особливостей заявки стала суттєва присутність представників англійської Прем’єр-ліги. Загалом Куман включив до складу одразу 15 виконавців, які виступають у клубах чемпіонату Англії.

Водночас поза заявкою несподівано залишився правий захисник Ліверпуля Джеремі Фрімпонг, який не потрапив до остаточного переліку. Також викликає питання відсутність зіркового Хаві Сімонса. Зазначимо також присутність двох експартнерів українця Руслана Маліновського по Аталанті Мартена де Рона і Тена Копмейнерса.

👥 Заявка збірної Нідерландів на ЧС-2026

🧤 Воротарі: Барт Вербрюгген (Брайтон), Робін Руфс (Сандерленд), Марк Флеккен (Баєр Леверкузен);

🛡 Захисники: Юррієн Тімбер (Арсенал), Міккі ван де Вен (Тоттенгем), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Натан Аке (Манчестер Сіті), Йоррел Гато (Челсі), Дензел Дюмфріс (Інтер), Ян Поль ван Геке (Брайтон);

🧠 Півзахисники: Раян Ґравенберх (Ліверпуль), Тіджані Рейндерс (Манчестер Сіті), Френкі де Йонг (Барселона), Тен Копмейнерс (Ювентус), Мартен де Рон (Аталанта), Квінтен Тімбер (Марсель), Ґус Тіль (ПСВ), Матс Віффер (Брайтон);

🎯 Нападники: Браян Броббі (Сандерленд), Мемфіс Депай (Корінтіанс), Коді Ґакпо (Ліверпуль), Джастін Клюйверт (Борнмут), Ноа Ланг (Галатасарай), Доніелл Мален (Рома), Крісенсіо Саммервілл (Вест Гем), Ваут Веґгорст (Аякс).

Чемпіонат світу 2026 року проходитиме з 11 червня по 19 липня одразу в трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Матчі турніру прийматимуть 16 міст. На груповому етапі збірна Нідерландів зіграє проти Японії, Швеції та Тунісу.